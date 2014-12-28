ثنائي الزمالك في حالة خطرة بعد حادث سير

تعرض محمود خالد "شيكا" ويوسف محي ثنائي الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إلى حادث خطير يوم الأحد أثناء عودته إلى القاهرة من الإسكندرية.

وكان اللاعبان في طريقهما من الإسكندرية إلى القاهرة، حيث تعرضت سيارتهما إلى حادث في منطقة وادي النطرون.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الثنائي في حالة خطيرة، وإن كانت حالة شيكا أفضل نسبيا من يوسف محي.

وتعرض شيكا لارتجاج في المخ، ويركز حاليا في غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات على طريق القاهرة-الإسكندرية.

أما يوسف محي، فتم نقله إلى مستشفى بمدينة السادس من أكتوبر بسبب حالته الخطرة.