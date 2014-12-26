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المحافظين: لا نسعى لحصة خاصة داخل التحالف

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قال شريف حمودة، الأمين العام لحزب المحافظين، عضو المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري، إن حزبه لا يسعى للوصول لنسبة خاصة به داخل التحالف.

وأضاف «حمودة»، خلال تصريحات صحفية، الجمعة، أن حزب المحافظين لا يبحث عن المخاصصة داخل مظلة «الوفد المصري»، مؤكدا أن كل أحزاب التحالف تعمل للصالح العام للتكتل الانتخابي بعيدا عن الانتماءات الحزبية.

وأشار الأمين العام لحزب المحافظين إلى أن أسماء مرشحي التحالف للمقاعد الفردية والقوائم تخضع للبحث والتشاور أولا بأول من لجان التحالف ومجلسه الرئاسي.

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