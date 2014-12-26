معارضون: مقتل 50 وإصابة العشرات في غارات للطيران السوري على ريف حلب

لقي 50 شخصا مصرعهم، وأصيب العشرات، جراء الغارات الجوية، التي شنها الطيران السوري، على مدينة الباب وقرية قباسين في ريف حلب، حسب مصادر في المعارضة السورية.

وقال نشطاء إن حصيلة ضحايا القصف وصلت 50 قتيلا و160 جريحا وفقا لمنظمة «إسعاف بلا حدود» العاملة في مدينة الباب وقرية قباسين، في الشمال الغربي من ريف حلب.

وأضافوا أن الطيران الحربي استهدف الأحياء السكنية في مدينة الباب وقرية قباسين بريف المدينة بأكثر من 6 غارات جوية، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن المدينة تخضع لسيطرة تنظيم «داعش».

وشن الطيران الحربي غارتين جويتين على بلدة مسكنة في ريف حلب الشرقي، بينما سقط عدد من الجرحى في قصف جوي بالبراميل المتفجرة على قرية تل الضمان في ريف حلب الجنوبي.