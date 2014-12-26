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«أوباما» للجنود الأمريكيين: لاتزال أمامنا مهام صعبة جدًا حول العالم

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أشاد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بـ«التضحيات، التي يقدمها الجنود الأمريكيون وعائلاتهم، من أجل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة»، معربا عن تقديره لما يبذلونه من جهد.

وأضاف أوباما، خلال زيارته لإحدي قواعد قوات المشاة البحرية الأمريكية في هاواي، حيث يقضي عطلة عيد الميلاد، أن «القوات الأمريكية ما زالت تواجه تحديات في العديد من مناطق التوتر مثل العراق وغرب أفريقيا».

وأشار الرئيس الأمريكي، في كلمة للجنود بمناسبة عيد الميلاد، إلى أن «الولايات المتحدة مازالت أمامها مهام صعبة جدا حول العالم بما في ذلك العراق»، غير أنه أكد أنه «بفضل التضحيات التي يقدمها الجنود الأمريكيون، أصبح العالم الآن أفضل وأكثر أمنا وسلاما ورخاء، كما أن الولايات المتحدة تتمتع بالحماية والأمن ولن تكون هدفا للهجمات الإرهابية مرة أخرى»، وقال إنه «بفضل جهود القوات الأمريكية الاستثنائية، أصبح أمام أفغانستان فرصة لإعادة بناء نفسها، وذلك مع قرب رحيل معظم القوات الأمريكية من أفغانستان، بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر الحالي».

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