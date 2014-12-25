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بالصور .. القليوبية تشارك في مهرجان زهور الربيع بنباتات طبية وعطرية نادرة‎

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بالصور .. القليوبية تشارك في مهرجان زهور الربيع بنباتات طبية وعطرية نادرة‎ بالصور .. القليوبية تشارك في مهرجان زهور الربيع بنباتات طبية وعطرية نادرة‎

جانب من الجولة

أعلنت ألفت فرغلي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، ان المديرية تشارك فى مهرجان زهور الربيع، الذى من المقرر من تقيمه الوزارة خلال مارس المقبل.

وقالت فرغلى خلال تفقدها لزراعات الازهار والنباتات العطرية والطبية والصوب الزراعية بمدرسة بنها الثانوية الزراعية، ان القليوبية ستشارك فى المعرض بعدد كبير من النباتات والزهور النادرة وكميات كبيرة من النباتات الطبية والأعشاب التى يتم زراعتها بدون اى تسميد بدرجة نقاء عالية من اى ملوثات.

وأكدت فرغلى أن الطلاب بدأوا أعمال الزراعة بمعاونة نخبة من المتخصصين من المهندسين الزراعيين والمعلمين المتخصصين، وانه سيتم منح الطلاب جزء من عائد الربح وحصيلة البيع.

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