أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: بيل على خطأ‎

Google+ Print
مورينيو: بيل على خطأ‎ مورينيو: بيل على خطأ‎

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن لاعب ريال مدريد جاريث بيل مخطىء في اعتقاده أن الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم.

بمناسبة الكريسماس أجرت قناة (بي تي سبورت) مقابلة مع مدرب تشيلسي قال خلالها:"بيل يقول ذلك لأنه يلعب هناك، لقد دربت في الدوري الإسباني وأعرف جيدا الفارق بينه والإنجليزي".

وأضاف مورينيو بطل إسبانيا مع ريال مدريد عام 2012: "ليس أفضل شىء أن تذهب للمباريات وأنت على يقين من الفوز".

مورينيو عاد لإنجلترا الموسم الماضي قادما من إسبانيا ليبدأ ولايته الثانية مع تشيلسي، إذ يعتبر الدوري الإنجليزي، هو الأفضل قائلا: "فارق تنافسي كبير بين الدوريين، في إنجلترا مائة نقطة و126 هدف هو أمر مستحيل".

وأضاف "إذا حقق فريق ذلك ربما يكون الأفضل ولكن ليست البطولة هي الأقوى".

مورينيو حقق الدوري في البرتغال، إنجلترا، إيطاليا وإسبانيا إلي جانب بطولتين لدوري الأبطال مع كل من بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع