مورينيو: بيل على خطأ‎

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن لاعب ريال مدريد جاريث بيل مخطىء في اعتقاده أن الدوري الإسباني هو الأفضل في العالم.

بمناسبة الكريسماس أجرت قناة (بي تي سبورت) مقابلة مع مدرب تشيلسي قال خلالها:"بيل يقول ذلك لأنه يلعب هناك، لقد دربت في الدوري الإسباني وأعرف جيدا الفارق بينه والإنجليزي".

وأضاف مورينيو بطل إسبانيا مع ريال مدريد عام 2012: "ليس أفضل شىء أن تذهب للمباريات وأنت على يقين من الفوز".

مورينيو عاد لإنجلترا الموسم الماضي قادما من إسبانيا ليبدأ ولايته الثانية مع تشيلسي، إذ يعتبر الدوري الإنجليزي، هو الأفضل قائلا: "فارق تنافسي كبير بين الدوريين، في إنجلترا مائة نقطة و126 هدف هو أمر مستحيل".

وأضاف "إذا حقق فريق ذلك ربما يكون الأفضل ولكن ليست البطولة هي الأقوى".

مورينيو حقق الدوري في البرتغال، إنجلترا، إيطاليا وإسبانيا إلي جانب بطولتين لدوري الأبطال مع كل من بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي.