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عامر صبري شاهد على زيارة الأجانب لشباك الأهلي‎

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عامر صبري شاهد على زيارة الأجانب لشباك الأهلي‎ عامر صبري شاهد على زيارة الأجانب لشباك الأهلي‎

تمكن عامر صبري لاعب الاتحاد السكندري من الفوز على الأهلي بالدوري في مباراة شهدت تسجيل ثنائي أجنبي في شباك الفريق الأحمر. لكن هذا ليس جديدا.

مساء يوم الأربعاء، فيليكس كاتونجو الزامبي وأوميد أوكوري الإثيوبي سجلا هدفين في رباعية الاتحاد مساء أمس أمام الأهلي.

وكان صبري شاهدا على آخر مباراة قبل ذلك زار فيها ثنائي أجنبي شباك الأهلي، عندما كان لاعبا في صفوف طلائع الجيش.

إرنست بابا أركو الغاني وميكائيل دودزي التوجولي سجلا في تعادل الجيش أمام الأهلي 2-2 موسم 2008-2009.

عامر صبري لعب المباراة كاملة وقتها تحت قيادة مدربه فاروق جعفر.

الصدفة أن المباراة شارك فيها محمد سمير لاعب الاتحاد الحالي عندما دخل بديلا لوائل جمعة مع الأهلي، وكان أساسيا في مباراة الأمس مع الاتحاد أمام الفريق الأحمر.

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