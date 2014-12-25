بالصور.. الضابط الطيار الأردني بقبضة داعش بعد سقوط طائرته فوق الرقة

نشر موقع ” سي إن إن ” عربية، صورًا مصدرها تنظيم ” داعش ” في العراق والشام للضابط الطيار، معاذ الكساسبة، الذي أُسقطت طائرته فوق الرقة شمال سوريا خلال مهمة تأتي ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إسقاط إحدى طائرات سلاح الجو الملكي، أثناء قيامها بـ”مهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة السورية”، ولفتت، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، إلى أنه “تم أخذ الطيار كرهينة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.”

وفيما ذكر البيان أن “هذا التنظيم لا يخفي مخططاته الإرهابية، حيث قام بالكثير من العمليات الإجرامية، من تدمير وقتل للأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في سوريا والعراق”، فقد حمّل البيان الأردني “التنظيم ومن يدعمه، مسؤولية سلامة الطيار، والحفاظ على حياته”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.

والأردن هي واحدة من بين عدة دول عربية تشارك في الغارات الجوية، التي تشنها قوات التحالف، مستهدفةً مواقع تابعة لتنظيم داعش في سوريا، منذ سبتمبر الماضى.