أخبار عاجلة

الأخبار - الرئيس التنفيذي لمجلس الاعمال المصري الأمريكي : نشجع الشركات الأمريكية للعمل فى مصر -
الأخبار - السيسى يلتقي مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية الأمريكيين وعدداً من قيادات الكونجرس -
وزير الكهرباء: هدفنا كيفية تحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء -
الغرفة التجارية: مدينة الأدوات المنزلية بالصعيد تنتظر قانون الاستثمار الموحد -
الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار -
نجيب جبرائيل: أكثر من 15 ألف قبطي سيحجون إلى القدس هذا العام -
انخفاض طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
شاكر: رؤساء وملوك الدول العربية تولي اهتماما بالربط الكهربائي -
تفاصيل برنامج هيئة «ايتيدا» لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة -
«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلي بإعادة سمير فرج للتدريبات

Google+ Print
اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلي بإعادة سمير فرج للتدريبات اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلي بإعادة سمير فرج للتدريبات

طلبت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إعادة أحمد سمير فرج مدافع الإسماعيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

جاء ذلك في فاكس أرسله اتحاد الكرة حدد من خلاله أنه في حالة عدم مشاركة اللاعب بالتدريبات خلال الساعات المقبلة سوف يتم فسخ تعاقد اللاعب مع التزام النادي بدفع باقي مستحقاته المالية عن هذا الموسم والبالغة 55 % من قيمة تعاقده.

وكان هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي قد طالب إدارة ناديه بفسخ التعاقد مع اللاعب لانخفاض مستواه.

وانضم أحمد سمير فرج للإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع