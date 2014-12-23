اتحاد الكرة يطالب الإسماعيلي بإعادة سمير فرج للتدريبات

طلبت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة إعادة أحمد سمير فرج مدافع الإسماعيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

جاء ذلك في فاكس أرسله اتحاد الكرة حدد من خلاله أنه في حالة عدم مشاركة اللاعب بالتدريبات خلال الساعات المقبلة سوف يتم فسخ تعاقد اللاعب مع التزام النادي بدفع باقي مستحقاته المالية عن هذا الموسم والبالغة 55 % من قيمة تعاقده.

وكان هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي قد طالب إدارة ناديه بفسخ التعاقد مع اللاعب لانخفاض مستواه.

وانضم أحمد سمير فرج للإسماعيلي في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي.