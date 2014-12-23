3 مفاهيم خاطئة في مساحة البيت السعودي

عند التخطيط لمنزل العمر، لا بد من التفكير في احتياجاتنا للمستقبل...

وتحدث بعض الأخطاء عند تصميم منزل الأحلام، غالباً، وخصوصاً عند توزيع مساحات المنزل، وهذا ما يجعلنا بين فترة وأخرى، نقوم بعمل تعديلات في البناء، إما بتصغير مساحة أو توسيع أو إضافة غرف نكون بحاجة لها، وهذا بالطبع يهدر كثيراً من الوقت والجهد والمال.

مهندسة الديكور هند حجازي تطلع قارئات "سيدتي نت" على أهم المفاهيم الخاطئة الشائعة، عند توزيع المساحات في البيوت السعودية:

1- إيلاء قسم الضيافة الأولوية في المساحة

لعلّ أهم ما يتميّز به مجتمعنا السعودي هو الاهتمام بقسم الضيافة، وتخصيص المساحة الأكبر له، مقارنة ببقيّة مساحات المنزل الأخرى، فيصبح جزء من المنزل مهجوراً لا نستعمله إلا على فترات زمنيَّة متباعدة، علماً أنَّه في الوقت الحاضر تراجعت الزيارات والاجتماعات، حتى اقتصر البعض منها على الأماكن الخارجيّة، كما أن الاجتماعات العائليَّة تكون في الأغلب في مكان تجمّع الأسرة اليومي. وهذا بالطبع لا يعني خلو المنزل من وجود غرفة ضيافة، لكن تكون بمساحة معقولة وليست بمساحات كبيرة.

لذا، يُفضّل تخصيص جناح للضيافة منفصلاً عن المنزل بكل مرافقه، على أن يكون له مدخل خاص، وأن يكون مطلاً على الحديقة للاستفادة منها، مثلاً، في وضع "البوفيه" للحفلات في المناسبات الخاصة، وبذا تجعلين منزلك عالماً خاصاً لك ولأسرتك.

من جهة ثانية، يُنصح بإنشاء مكان مخصّص لاستقبال أصدقاء أبنائك، لكي تضمني وجودهم أكثر في المنزل، وذلك بتخصيص غرفة سينما منزليّة مصغرة، أو صالة ترفيه مقسّمة بين غرفة ألعاب الأولاد بمرافقها.

والشائع لدى البعض أنّهم يجعلون قسم الضيوف في داخل المنزل، وأماكن الترفيه بالخارج، لكن يفضّل العكس، حتى تكوني على دراية ومعرفة برفاقهم وتحت نظرك.

2- توزيع غرف النوم بشكل عشوائي

يجب أن يتمّ توزيع غرف النوم، حسب عدد الأسرة الحالي، من دون التفكير في المستقبل في احتمال ازدياد العدد، والحاجة لغرف نوم أكثر.

وفي حال قدوم الأبناء وأطفالهم للزيارة، عليك تخصيص جناح متكامل عبارة عن "استديو"، أي غرفة نوم وغرفة استقبال تحتوي على طاولة طعام، ملحق بها دورة ماء. ويفضّل أن يكون لها مدخل خاص من داخل المنزل، ومدخل خارجي إذا أمكن أيضاً لاستقلاليّة.

3- عدم التفكير في تقدّم السن وفي المستقبل

يهمل كثيرون التفكير في احتياجاتهم عند الكبر، من خلال عدم ترك مساحة داخليّة لإضافة مصعد كهربائي، مثلاً، عند الحاجة، خصوصاً للفلل التي تتكوّن من طبقتين وأكثر. لذا، لا بد من التفكير وتحديد موقع للمصعد داخلي، إما بتنفيذه منذ البداية، أو إضافته مستقبلاً عند الحاجة إليه.

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