الأحد . افتتاح مقر الضرائب العقارية الجديد بالخارجة في الوادي الجديد

تفتتح الدكتورة سلمية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الأحد القادم، يرافقها اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، مقر المصلحة بمدينة الخارجة، خلف مبني رئاسة مركز ومدينة الخارجة.

وقال اسحاق جميل مدير مصلحة الضرائب العقارية بالوادي الجديد، انه سيتم افتتاح مقر المصلحة الجديد بمدينة الخارجة، بعد الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة المقر، بتكلفة إجمالية 140 الف جنية.

وأكد جميل ان رئيس المصلحة ستقوم باستلام مقر جديد آخر للمصلحة بالطابق الخامس بمبني الضرائب علي المبيعات بحي الكهرباء بمدينة الخارجة، ليكون مقرا خاصا بمأمورية الضرائب العقارية للعوائد كما سيتم عقد لقاء موسع جماهيري مع ابناء المحافظة.