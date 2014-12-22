سيد قطب يحكم

الآن وقد وصلنا إلى الأيام الأخيرة من عام 2014 أستطيع أن أؤكد أن كتاب حلمى النمنم «سيد قطب: سيرة التحولات»، الذى أصدرته دار «الكرمة» للنشر، من أهم الكتب التى صدرت هذا العام، إن لم يكن أهمها على الإطلاق.

فعلى مدى 281 صفحة يقدم المؤلف دراسة شيقة وعميقة فى آن واحد للتاريخ الفكرى لواحد من أهم الشخصيات التى أثرت فى حياتنا منذ أواسط القرن الماضى، وهو سيد قطب، الذى بدأ حياته شاعراً وناقداً أدبياً، وتخبطت حياته ما بين المواقف الفكرية المتناقضة إلى أن انتهى على حبل المشنقة مدانا فى قضية سياسية.

ويرصد حلمى النمنم بدقة الباحث تحول سيد قطب من عالم الأدب، الذى انقلب عليه، إلى الماسونية التى جاهر بها فى مقاله الشهير «لماذا صرت ماسونياً؟»، والتى انقلب عليها هى الأخرى ليصبح إسلامياً تكفيرياً، كما يرصد تطرفه نحو الشيعة ثم تحوله عنهم، إلى فكر الخوارج الذين قتلوا على بن أبى.

وقد يرى البعض فى ذلك التنوع الفكرى ثراء يحمد عليه صاحبه، فحين يقال إن أحد أكبر المفكرين الدينيين يكتب الشعر فهذا يعنى أنه مفكر موسوعى، تتنوع معارفه وتتشعب اهتماماته، لكن ذلك فى حالة سيد قطب، كما يتضح من الكتاب، تخبط وتطرف من النقيض إلى النقيض، وهو ما يشير إلى بنية فكرية مرتعشة تحتمى بالتشدد لتخفى ضعفها وترددها.

وفى هذا الكتاب القيم يثبت المؤلف زيف بعض الأقوال التى ذاعت عن سيد قطب فصارت الآن من المسلمات، مثل القول بأنه أول من لفت النظر إلى نجيب محفوظ وكتب عنه، ومثل أنه تحول إلى الفكر الإسلامى بعد أن عايش الانحلال الخلقى أثناء رحلته إلى الولايات المتحدة، ومثل أنه دعا إلى العنف على أثر التعذيب الذى تعرض له فى سجون عبدالناصر، ويثبت الكتاب من خلال الوقائع التاريخية أن تلك كلها أكاذيب كان يروج لها من يدينون بالولاء الفكرى لسيد قطب ويؤمنون بفكره التكفيرى الهدام.

أما تغلغل هذا الفكر فى الأيديولوجية السياسية لجماعة الإخوان، فهو أهم ما فى هذا الكتاب الذى يثبت بالبحث والدراسة أن الإخوان لم يبرحوا فكر سيد قطب التكفيرى فى أى وقت من تاريخهم، سواء وهم يمارسون التفجيرات والاغتيال، أو وهم يعلنون نبذ العنف، بل هو يثبت أن طغمة الإخوان التى حكمت مصر خلال السنة التى انتخب فيها محمد مرسى رئيساً كانت كلها من أتباع سيد قطب، والمتشيعين له، من محمد بديع، المرشد العام، إلى نائبه الأول خيرت الشاطر إلى محمد مرسى نفسه، فهذا الكتاب هو دراسة لا غنى عنها لفكر الرجل الذى كان يحكمنا خلال فترة تولى الإخوان، والذى مازال فكره يتحكم فى حركات ما يسمى بالإسلام السياسى. (يتبع)

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