بالصور..القصة الكاملة لزيارة أول صحفي لـ«دولة داعش»: «أقوى مما يتصور السياسيون»

جلس الصحفي الألماني، يورجن تودينهوفر، يشاهد فيديوهات ذبح الصحفيين الأمريكيين والبريطانيين على شاشة حاسبه الآلي، قبل أن يفتح برنامج «سكايب» للمحادثات، ليبدأ فصل جديد من التفاوض مع قادة التنظيم الإرهابي الأبرز في العالم حاليًا «داعش»، حول تفاصيل رحلته المرتقبة إلى «دولتهم»، تلك الأراضي المقتطعة على حدود العراق وسوريا، التي أعلنوها «دولة الخلافة»، وهو المعروف طوال تاريخه مغامرًا، لن يتراجع الآن عن تلك المخاطرة، حتى في سن الـ74.

كان «تودينهوفر» يعرف جيمس فولي، ذلك الصحفي الأمريكي الأمريكي الذي ذبحوه في «داعش»، حيث قادتهم المصادفة للمكوث معًا في نفس الفندق قبل أشهر في بنغازي الليبية، واليوم هو يفاوض من قتلوا زميله للذهاب إليهم بقدميه، إلا أن كل ما يحاول فعله هو ضمان نهاية مغايرة عن تلك التي آل إليها مصير زميله الأمريكي.

استغرقت المفاوضات مع قيادات «داعش»، حول كيفية وصوله إلى «دولتهم» وتأمينه وضمانات سلامته الشخصية، 7 أشهر كاملة، ويقول عن تلك الفترة، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «لقد فاوضت حول الضمانات الأمنية اللازمة لشهور عبر سكايب مع قادة الخلافة». أزعم أنني أول صحفي غربي في العالم أمكنه زيارة دولة داعش. كانوا يعلمون جيدًا أنني انتقدت»دولتهم«عدة مرات سواء في الصحافة الألمانية أو هنا على فيسبوك، أبدًا لم أقلل من حجم مخاطر هذه الرحلة».

أخيرًا توصل الطرفان إلى اتفاق، وذهب الصحفي الألماني في رحلة ستستغرق 10 أيام، لا يستطيع أن يجزم تمامًا إذا ما كان سيعود منها سالمًا، فيما اصطحب نجله، الذي كانت مهمته تصوير لقاءات أبيه مع أعضاء التنظيم المسلح.

ويفسر «تودينهوفر» أسباب ذهابه قائلًا على صفحته: «لم أذهب في هذه الرحلة الصعبة لأن البابا فرانزيسكس طلب أن نتحث مع الداعشين أيضًا، بل لأنني أتحدث عن أكثر من 50 عامًا من الخبرة من كل الأطراف. في سوريا، يقول خبراء استراتيجيون أنني مع الرئيس بشار الأسد، ولكن أيضًا مع القاعدة والجيش السوري الحر. وفي أفغانستان، مع الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي وقادة طالبان، وفي أثناء الحرب في العراق، مع الحكومة العراقية الشيعية والمقاومة السُنية».

واستطرد: «الكوارث الأمريكية في أفغنستان، والعراق، وليبيا، ودول أخرى تدخلت فيها، كان أحد أسبابها هو عدم رغبة الولات المتحدة في التحدث مع أعدائها، وعادة لم يكونوا يعرفونهم. وقد يبقى التجاهل، رغم ذلك، ليس هو أكثر النقاط تعاسة في السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط، إلا ان من يريد هزيمة أعدائه يجب أن يعرفهم أولًا».

وصل «تودينهوفر» إلى الموصل، الحماس يحيطه من كل جانب، لم يرى مثل هذا الحماس في أي منطقة حرب من قبل، كما يقول في مذكراته عن فترة وجوده في المدينة العراقية، على صفحته، فيما يصل آلاف المقاتلين من أنحاء العالم يوميًا للانضمام للتنظيم، حاملين هدفًا واحدًا في أذهانهم: «إحداث أكبر تطهير ديني في التاريخ»، كما يروي الصحفي الألماني لموقع TZ الألماني.

ورغم ذلك، استقبل مقاتلو داعش «تودينهوفر» بشكل جيد، حيث سمحوا له بالنوم وسطهم، كما يقول للموقع الألماني، فيروي: «نمت وسط المقاتلين على الأرض أو المراتب البلاستيكية، في ثكنات تم تكوينها من بقايا البيوت المدمرة».

ما رآه «تودينهوفر» في الموصل أيضًا كان الانتشار الشديد للمقاتلين في كل أنحاء المدينة، «إذا أرادت الولايات المتحدة أن تقصف داعش فعليها أن تحول الموصل كلها إلى رماد»، يقول الصحفي الألماني والناشط المناهض للحروب، موضحًا أن أي تدخل أو قصف جوي غربي لن يكون له تأثير كبير على «دولة داعش».

ويوضح أكثر: «مع كل قنبلة (غربية) تقع وتصيب المدنيين، يزداد عدد الإرهابيين»، فيما حمل «تودينهوفر» الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، وإدارته، مسؤولية وجود «داعش»، قائلًا: «بدون حرب بوش على العراق، لم يكن ليظهر داعش».

مضت الأيام الـ10، وعاد «تودينهوفر» إلى ألمانيا في سلام، إلا أن رحلة العودة لم تكن بنفس سهولة كتابة تلك الكلمات، فيروي «تودينهوفر» عن رحلة عودته قائلًا، على صفحته الشخصية: «المناقشات والمواقف في الجانب العراقي والسوري من الدولة الداعشية كانت درامية، لقد ركضت مساء أمس بحقائبي قرب برج تركي يطلق علينا النيران، في طريق للتهريب إلى تركيا، وكنت أشعر أنني أحمل ألف طنًا على كتفي، إني سعيد للغاية أنني في ألمانيا مجددًا، وعائلتي أيضًا، لقد كانت هناك كثير من الدموع».

وكشف المزيد عن رحلته ناشرًا بضعة صور له وسط المقاتلين «الداعشيين» قائلًا: «أسلحة ميليشية داعش في الموصل من نوعية رشاشات هيكلر أند كوخ إم جي 3 الألمانية، داعش بإمكانها تقريبًا شراء أي نوع من السلاح، السلاح دائمًا يذهب لمن يدفع أكثر، في يوم ما هذا الرشاش الألماني قد يوجه إلينا، ما هذا الجنون».

ولخص صاحب الـ74 عامًا رحلته، في الأخير، في كلمات قليلة وجهها للعالم الغربي قائلًا: «دولة داعش أقوى وأخطر مما يتصور السياسيون الغربيون».