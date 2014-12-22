مدير الإنتربول يكشف أسباب عدم القبض على «غالي ورشيد وسالم» (فيديو)

كشف اللواء جمال عبدالباري، مدير الإنتربول في مصر، أهم الأسباب التي تعوق جهاز الانتربول من القبض على عدة متهمين صادر بحقهم النشرة الحمراء أبرزهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وحسين سالم، رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا.

وقال «عبدالباري»، خلال حواره لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الأحد، إن رشيد محمد رشيد يحمل الجنسية القطرية ومتواجد في لندن ببريطانيا بالتالي قوانين الإنجليز تمنع جهاز الإنتربول من تسليمه.

وأضاف: «حسين سالم يحمل الجنسية الإسبانية لذلك يتعارض ذلك مع تسليم السلطات الإسبانية المتهم إلى الإنتربول، وبالنسبة ليوسف بطرس غالي، فهو يمتلك الجنسية المصرية وتم استخراج له وثيقة لاجئ سياسي، ويتمتع بحقوق اتفاقية جنيف الدولية».

ولفت إلى أن 95 % من عناصر جماعة الإخوان الهاربين موجودين في تركيا، قائلًا: «معظم من صدر بحقهم النشرة الحمراء متواجدين في تركيا وهي تمتنع عن تسليمهم ولا توجد عقوبات على تركيا بسبب امتناعها عن تسليمهم رغم توقيعها على اتفاقية الإنتربول الدولي، ولكننا قمنا بتعريتها سياسيًا أمام العالم وسيتم التعامل معها بالمثل في القضايا المشابهة».

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