"معتمد" يحدد أواخر يونيو لبدء الدراسة بدبلوم الطب الرياضى

ينظم المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب دراسة لمدة عام فى يونيو2013 للحصول على "دبلوم مهنى فى الطب الرياضى" والمنعقد فى المقر الرئيسى للمعهد بدار الحكمة.

وقد صرح الأستاذ الدكتور عزت كامل رئيس المجلس العلمى للدبلوم ورئيس قسم جراحة العظام بجامعة عين شمس بأن الدبلوم يستهدف إعداد كوادر طبية متخصصة فى مجال الطب الرياضى للتعامل مع الإصابات الخطيرة التى يتعرض لها اللاعبون فى الملاعب مع الارتقاء بالأداء البدنى والمهارى للاعبين .

كما أكدت الأستاذة الدكتورة نجلاء على عضو المجلس العلمى وأستاذ الطب الطبيعى بجامعة عين شمس أن الدبلوم هو ثمرة تعاون بين معهد"معتمد" وقسم جراجة العظام وقسم الطب الطبيعى بجامعة عين شمس .

يذكر أن الطب الرياضى هو أحد فروع الطب الحديثة نسبيا، والتى تعنى بالبحث والعلاج للتطورات والتغيرات الوظيفية والتشريحية الناتجة من النشاط الحركى الرياضى للإنسان، سواء فى الظروف العادية أو الخاصة.

يبحث أيضا هذا التخصص فى العلاقات التطبيقية والأدائية لمختلف الفروع الطبية، فى أداء وممارسة النشاط العادى والرياضى والحركى عموما للفرد، ووضع القواعد الطبية الصحية السليمة للممارسة الرياضة، تجنباً لحدوث مضاعفات مرضية نتيجة حركات غير سليمة.