إيطاليا: فيروس كورونا "تحت السيطرة" بعد اكتشاف أول حالات إصابة

قالت السلطات الإيطالية اليوم، إن "الوضع تحت السيطرة" بعد اكتشاف أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا الشبيه بفيروس سارس القاتل فى البلاد.

ونُقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى فى فلورنسا خلال الأسبوع الماضى، وهم رجل "45 عاما" من الأردن يعمل فى أحد فنادق المدينة وابنة أخيه "عامان" وزميلة له فى العمل.

وقالت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريس لورنزين "فى الوقت الراهن، الوضع تحت السيطرة.. تتم متابعة حالة الأشخاص المصابين، وحتى الطفلة تتحسن".

يذكر أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة القاتلة من الفيروس الذى يسمى الفيروس التاجى عام 2012 لدى رجل فى السعودية.

وأعلنت كل من فرنسا والأردن وقطر والإمارات وألمانيا وتونس وبريطانيا وجود إصابات لديها، وقالت منظمة الصحة العالمية أول أمس الجمعة إن هناك 50 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس الجديد، من بينها 30 حالة وفاة.

وينتمى "كورونا" إلى نفس مجموعة فيروس "سارس" الذى يسبب "التهابا رئويا حادا" وأسفر عن مقتل 800 شخص قبل 10 أعوام.