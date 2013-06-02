زويل: حالتي الصحية جيدة و"عديت المرحة الحرجة من مرضي"

كتب : فاطمة النشابي منذ 27 دقيقة

قال الدكتور أحمد زويل، إنه مر بالفترة الحرجة من مرضه وهو الآن بحالة جيدة.

وتابع زويل في اتصال هاتفي مع برنامج جملة مفيدة، على قناة MBC مصر، مع الإعلامية منى الشاذلي، قوله إنه حين ترك القاهرة شعر بحالة من الإرهاق والتعب الشديدة، وأنهي جلسات العلاج وهو الآن في فترة النقاهة، لكن ذلك لم يمنعه من متابعة شؤون مدينة زويل مع المسؤوليين عنها.

وقال زويل إنه لا يحب الظهور كثيرا في الإعلام وأنه يفضل العمل من وراء الستار. وأكد أن حال مصر يشعره بالحزن والضيق الشديد، حيث أن الوطن لا يعرف حتى الآن كيفية الخروج من الحالة التى يمر بها. وأشار إلى أن تبرعات المصريين للمشاريع التي أشرف عليها هي نتيجة الثقة به وبجهوده، وقال "قلبي مع مصر في هذه الظروف الصعبة وربنا يطمئنا عليها".