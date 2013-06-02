فاطمة ناعوت: وزير الثقافة لا يشعر بالقامات الثقافية في مصر لأنه ليس منهم

كتب : فاطمة النشابي منذ 5 دقائق

تساءلت الشاعرة والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، عن مؤهلات ورصيد علاء عبدالعزيز لكي يكون وزيرا للثقافة المصرية، مؤكدة على احترامها للوزير كشخص وليس كوزير.

وتابعت ناعوت، في لقائها مع معتز الدمرادش، على قناة "الحياة2"، في برنامج "مصر الجديدة"، أن الوزير "لا يشعر بالقامات الثقافية في مصر لأنه ليس منهم، فمصر مليئة بالمثقفين والمبدعين"، كما استنكرت ناعوت المطالبة بتحريم رقص البالية.

وأضافت أن شرعية الرئيس محمد مرسي "سقطت وقت أحداث الاتحادية وسقوط شهداء على أبواب قصره"، وحملت الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور جزءا مما يحدث الآن لأنه انسحب من الانتخابات الرئاسية، بخاصة أنه كان أحد مفجري الثورة المصرية"، وأعلنت إنها مع تشكيل مجلس رئاسي مدني يرأس البلاد عقب سقوط حكم مرسي.