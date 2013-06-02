نقيب الصحفيين: القضاء أصبح "ملطشة للّي فاهم واللّي مبيفهمش"

رشوان لـ"بجاتو": القضاء المصري في رقبتك

كتب : سهيلة حامد منذ 10 دقائق

علّق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، بقوله إن سلطة التشريع منقولة لمجلس الشورى كاملة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه مجلس باطل بكل أنواع الفهم والقانون والدستور.

وأضاف رشوان خلال لقاءه ببرنامج "جملة مفيدة" على قناة "mbc مصر"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه علم من داخل اللجنة التشريعية، بوجود مشروعي قانون لتنظيم الصحافة، قدمهما حزب الحرية والعدالة، مع قانون السلطة القضائية، وقد حذر نقيب الصحفيين من هذا القانون لأن بمقتضاه سيكون الاتجاه لإنشاء مجلس وطني للإعلام. وتساءل: "هل المصريين يهمهم قانون السلطة القضائية أم التأمين الصحي أولا؟".

وقال رشوان منفعلا، هذه المحكمة أنشئت عام 1971 وأصدرت فوق 5400 حكم، "ومش هنتناقش في 3 أو 4 أحكام يرفضها البعض"، وأضاف "مش فاهم كل عابر سبيل يتحدث عن المحكمة الدستورية العليا وكأنها في خصومة شخصية معه". كما خاطب المستشار حاتم بجاتو والمستشار أحمد سليمان، بقوله "القضاء المصري في رقبة كل واحد فيكم"، ووصف مايحدث في القضاء بالـ"عبث"، وأضاف "القضاء أصبح ملطشة، أي حد بيفهم أو مبيفهمش بيتكلم عن القضاء المصري" حسب قوله.