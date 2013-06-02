أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انطلاق مبادرة أمواج لرعاية مرضى أنيميا البحر المتوسط

Google+ Print
انطلاق مبادرة أمواج لرعاية مرضى أنيميا البحر المتوسط انطلاق مبادرة أمواج لرعاية مرضى أنيميا البحر المتوسط

تحت شعار "2020 إسكندرية خالية من مرض أنيميا البحر المتوسط" انطلقت بالإسكندرية "مبادرة أمواج لرعاية مرضى أنيميا البحر المتوسط" وهى مبادرة مجتمعية برعاية جمعية أمواج سكندرية، تهدف لإلقاء الضوء على مرضى أنيميا البحر المتوسط، ومحاولة تقديم الدعم المادى والصحى لهم لما يعانونه من مشاكل عديدة فى تلقى الدواء اللازم ولعمليات نقل الدم، بالإضافة إلى القيام بالتوعية المجتمعية من أجل محاربة المرض والقضاء على ظهوره من جديد.

وتبدأ أولى فعاليات المبادرة بحملة للتبرع بالدم 14 يونيه القادم وهو يوافق اليوم العالمى للتبرع بالدم، وذلك بداخل مسجد المندرة الكبير كما سيتم خلال هذا اليوم تنظيم عدة فعاليات على هامش حملة التبرع بالدم.

وتقول أسماء جاد منسقة المبادرة إن المبادرة ستقوم بتفعيل العديد من الفعاليات مثل إقامة بعض الندوات والمحاضرات الخاصة بالتوعية والتعريف المرض ومشاكله وكيفية مواجهته، وإقامة عدة حملات للتبرع بالدم فى أماكن مختلفة بالإسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365