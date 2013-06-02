انطلاق مبادرة أمواج لرعاية مرضى أنيميا البحر المتوسط

تحت شعار "2020 إسكندرية خالية من مرض أنيميا البحر المتوسط" انطلقت بالإسكندرية "مبادرة أمواج لرعاية مرضى أنيميا البحر المتوسط" وهى مبادرة مجتمعية برعاية جمعية أمواج سكندرية، تهدف لإلقاء الضوء على مرضى أنيميا البحر المتوسط، ومحاولة تقديم الدعم المادى والصحى لهم لما يعانونه من مشاكل عديدة فى تلقى الدواء اللازم ولعمليات نقل الدم، بالإضافة إلى القيام بالتوعية المجتمعية من أجل محاربة المرض والقضاء على ظهوره من جديد.

وتبدأ أولى فعاليات المبادرة بحملة للتبرع بالدم 14 يونيه القادم وهو يوافق اليوم العالمى للتبرع بالدم، وذلك بداخل مسجد المندرة الكبير كما سيتم خلال هذا اليوم تنظيم عدة فعاليات على هامش حملة التبرع بالدم.

وتقول أسماء جاد منسقة المبادرة إن المبادرة ستقوم بتفعيل العديد من الفعاليات مثل إقامة بعض الندوات والمحاضرات الخاصة بالتوعية والتعريف المرض ومشاكله وكيفية مواجهته، وإقامة عدة حملات للتبرع بالدم فى أماكن مختلفة بالإسكندرية.