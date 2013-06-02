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"الدستور" يعتذر عن عدم حضور "حوار الرئاسة" غدًا.. و"مصر القوية" يشارك

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"الدستور" يعتذر عن عدم حضور "حوار الرئاسة" غدًا.. و"مصر القوية" يشارك "الدستور" يعتذر عن عدم حضور "حوار الرئاسة" غدًا.. و"مصر القوية" يشارك
"الدستور" يتعلل بـ"عدم الجدية وغياب الشفافية".. و" القوية" ينيب أحد أعضائه عن أبو الفتوح

كتب : إمام أحمد منذ 12 دقيقة

قرر حزب الدستور عدم المشاركة في الحوار الذي دعت له مؤسسة الرئاسة، لعدد من الأحزاب، غدًا، لمناقشة ملف أزمة مياه النيل.

وقال خالد داوود المتحدث الرسمي للحزب "قررنا عدم حضور الاجتماع لشعورنا بعدم جدية هذه الدعوة للحوار، وأن اللقاء سيكون مجرد فرصة لالتقاط الصور كما في كل جلسات الحوار المشابهة السابقة، في ضوء شح المعلومات وانعدام الشفافية بشأن ملف المياه الحساس".

من جانبه، قرر حزب مصر القوية المشاركة في "حوار الرئاسة"، موضحًا، في بيان أصدره اليوم، أنه وافق على دعوة مؤسسة الرئاسة للمشاركة في الحوار، وأنه سيقوم بإرسال ممثل عن الحزب نيابة عن دكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، نظرًا لتواجده خارج البلاد.

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