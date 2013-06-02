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السفير التركي يغادر احتفال السفارة الإيطالية بعيدها القومي سريعا بالتزامن مع مظاهرات شباب "الاشتراكي"

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السفير التركي يغادر احتفال السفارة الإيطالية بعيدها القومي سريعا بالتزامن مع مظاهرات شباب "الاشتراكي" السفير التركي يغادر احتفال السفارة الإيطالية بعيدها القومي سريعا بالتزامن مع مظاهرات شباب "الاشتراكي"

كتب : أكرم سامي منذ 9 دقائق

غادر السفير التركي في القاهرة حسين عوني بوصطالي، حفل السفارة الإيطالية للاحتفال بالعيد القومي قبل إلقاء كلمة السفير الإيطالي، ولم يستغرق حضوره أكثر من 10 دقائق.

وتزامنت مغادرة عوني مع المظاهرات التي دعا لها شباب الحزب الاشتراكي أمام السفارة التركية في القاهرة لدعم مظاهرات الشعب التركي. ورفض السفير التركي الإدلاء بأي تصريحات وترك الحفل مسرعا.

واحتفلت السفارة الإيطالية في القاهرة بالعيد القومي، اليوم، وسط حضور عدد كبير من الدبلوماسيين وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية حاتم بجاتو الذي غادر الحفل سريعا ولم يدل بأي تصريحات حول حكم المحكمة الدستورية بشان مجلس الشورى اليوم.

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