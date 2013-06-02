عاجل| "الرئاسة" تكشف عن أسماء الحاضرين في مؤتمر الاجتماع الوطني غدا والمعتذرين عنه

كتب : سهيلة حامد منذ 3 دقائق

أكد عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم توجيه الدعوة للكنائس المصرية الثلاث والأزهر الشريف، لحضور الاجتماع الوطني الموسع للقوى والأحزاب السياسية غدا.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جملة مفيدة" على قناة "mbc مصر"، بالأسماء، الذين قبلوا حضور الإجتماع الوطني، 13 شخصية وهم: الدكتور محمد أبوالغار، محمد أنور السادات، نصر عبدالسلام، محمد سعد الكتاتني، الدكتور أيمن نور، محمد سامي، يونس مخيون، أبوالعلا ماضي، السيد البدوي، الدكتور عمرو خالد، عمرو حمزاوى، إيهاب شيحة، مجدى حسين.

أما عن الذين اعتذروا عن الحضور فهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، نظرا لسفره، أما من رفضوا الحضور الدكتور أحمد سعيد.

كما أشار السفير إلى الشخصيات الجاري الاتفاق معهم، ولم يصل حتى الآن موقفهم من الحضور، وهم: السيد عمرو موسى، وأنهم يجرون تواصلا مع الدكتور محمد البرادعي، والشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، وحمدين صباحي، وأسامة الغزالي حرب، وعماد عبدالغفور، وعبدالغفار شكر.