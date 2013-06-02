"الخارجية": إعداد مشروع قانون خاص بمنظمات العمل الأهلي "شأن داخلي"

المتحدث باسم الوزارة: القانون يوفر مناخا من الحرية لمنظمات العمل الأهلي ويقلل من سيطرة الجهاز الحكومي عليها

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الوزير المفوض عمرو رشدي، في إشارة إلى البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية حول مشروع قانون العمل الأهلي الجاري إعداده، أن عملية إعداد مشروع قانون خاص بمنظمات العمل الأهلي يعد شأنا مصريا داخليا يتم مناقشته في إطار مجلس الشورى، مضيفا أن مشروع القانون لا يزال في طور الإعداد من خلال حوار وطني موسع بمشاركة جميع الأطراف الوطنية وأصحاب المصالح المعنيين للتعبير عن آرائها، بالإضافة إلى الحوار الجاري مع الخبراء الدوليين للاستفادة من أفضل الممارسات.

كما أكد المتحدث الرسمي الوزير المفوض عمرو رشدي أن تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق يكفله الدستور ويضمن لها ممارسة نشاطها بحرية وفقا للمادة 52 من الدستور المصري الجديد.

وأضاف أن قانون العمل الأهلي في أي دولة يتعين أن يلبي احتياجاتها، معربا عن ثقته في أن يلبي مشروع القانون الجاري إعداده احتياجاتنا الوطنية.

وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك أهمية تلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي يجب أن تزاول عملها بحرية في إطار القانون.

وذكر أن مشروع القانون محل النظر يوفر مناخا من الحرية لمنظمات العمل الأهلي ويقلل من سيطرة الجهاز الحكومي عليها من خلال اقتراح تكوين لجنة تنسيقية تضم في عضويتها ممثلين عن العمل الأهلي تتولى الإشراف على عملها ومنحها التصاريح اللازمة لمزاولة نشاطها.