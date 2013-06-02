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عمرو أديب يدعو الشعب إلى عدم الاهتمام بما وراء أحكام "الدستورية".. والنظر إلى أزمة "سد النهضة"

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عمرو أديب يدعو الشعب إلى عدم الاهتمام بما وراء أحكام "الدستورية".. والنظر إلى أزمة "سد النهضة" عمرو أديب يدعو الشعب إلى عدم الاهتمام بما وراء أحكام "الدستورية".. والنظر إلى أزمة "سد النهضة"
أديب: مش هاتعطش بس هاتبور.. والإثيوبيين بيدونا على قفانا

كتب : محمد عاشور منذ 22 دقيقة

دعا الإعلامي عمرو أديب، مشاهدي برنامجه "القاهرة اليوم"، عدم متابعة ردود الفعل حول قرارات المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانوني انتخابات مجلس الشورى، وتشكيل الجمعية التأسيسية.

وأوضح أديب، أن قرارات المحكمة لا تغير من أرض الواقع في شيء، داعيا المشاهدين بعدم إهلاك آذهانهم بآراء الفقهاء القانونيين حول هذه القضية.

وشدد أديب، أن الذي يجدر الاهتمام به هو مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعيدا عن المهاترات الداخلية، وتابع "الشعب مهتم بما يحدث بأسطنبول، أكثر من اهتمامه بأزمة المياه".

وأوضح أديب أن "مصر لن تعطش، ولكنها سستحول إلى بوار، إذا لم نأخذ موقفا قويا مع إثيوبيا، الإثيوبيين بيدونا على قفانا"، منتقدا موقف الرئاسة بعدم الإفصاح عما جاء في تقرير اللجنة الثلاثية الفنية بشأن السد الإثيوبي.

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