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"الرئاسة": لدينا سيناريوهات للتعامل مع أزمة "سد النهضة".. لكن من غير المناسب الإفصاح عنها

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"الرئاسة": لدينا سيناريوهات للتعامل مع أزمة "سد النهضة".. لكن من غير المناسب الإفصاح عنها "الرئاسة": لدينا سيناريوهات للتعامل مع أزمة "سد النهضة".. لكن من غير المناسب الإفصاح عنها
المتحدث باسم الرئاسة: سيتم إطلاع القوى السياسية غدا على نتائج تقرير اللجنة الثلاثية وؤية الرئاسة حياله

كتب : محمد عاشور منذ 7 دقائق

قال السفير عمر عامر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم مشروع سد النهضة الإثيوبي سلمت تقريرها النهائي للرئيس محمد مرسي، اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت العمل لإعداد هذا التقرير منذ عام.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، أن التقرير أوضح أن الدراسات المقدمة لا توضح الفوائد والآثار السلبية للسد، مشيرا إلى أن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل الذي يتناسب مع مشروع ضخم بهذا الشكل.

وقال السفير، إن الرئيس قرر إحالة هذا التقرير للحكومة، وكلفها بدراسة تفصيلية عنه، مشيرا إلى أن تحتاج لمزيد من الدراسة.

وتابع "كلنا متفقون أن هذه القضية تخص الأمن القومي لمصر، وعلى الجميع أن يصطف صفا واحد أمامها؛ لأنها تحتاج مزيدا من الجهد والعمل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة، أنه لا مجال للقلق، لأن الرئاسة لديها سيناريوهات عدة للتعامل مع الأزمة، "ولكن من غير المناسب الإفصاح عن تفاصيل تلك السيناريوهات"، بحسب قوله.

وأشار عامر إلى أن اجتماع الغد بمؤسسة الرئاسة سيتم إطلاع القوى السياسية فيه على نتائج التقرير، ورؤية الرئاسة حياله.

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