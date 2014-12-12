سعد المجرد يعود إلى الطفولة فهل تغيرت ملامحه ؟

شارك الفنان المغربي الشاب سعد المجرد ، صورة حصرية عفوية من أيام طفولته مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على التويتر ، وكتب : "صدقوا أو لا تصدقوا.. هذا أنا " .

وأبدى الكثير من متتبعيه إعجابهم بالصورة . فهل تغيرت ملامحه بين الطفولة و الآن ؟

وفي سياق آخر احتفل جمهور سعد مؤخرا ، كونه أول فنان يصل إلى مليون مشاهدة في برايم ستار أكاديمي عبر اليوتيوب ، متفوقا على أسماء بارزة استضافهم ستار أكاديمي منذ بداية برايمات ستار أكاديمي 10 ، مؤكدين أن " سعد سيظل رقما صعبا في الشرق والمغرب " حسب تعليقات بعضهم .

كما تجدر الإشارة ، أن المجرد سيحيي حفلا في إمارة دبي ، في التاسع عشر من دجنبر (كانون الأول ) الجاري .