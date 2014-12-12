«السيسى» يكرّم العلماء فى عيد العلم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، احتفالية وزارة البحث العلمى بعيد العلم، وتكريم العلماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لـ24 من العلماء والأساتذة فى عدد من الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

وحصل أساتذة بجامعة القاهرة على 8 أوسمة، فيما حصل علماء بالمركز القومى للبحوث على 5 أوسمة، وهو نفس نصيب أساتذة جامعة عين شمس، وحصلت جامعة الأزهر على وسامين، ووسام لكل من جامعات السادات وحلوان والمنصورة ومعهد تيودور بلهارس.

ففى جامعة القاهرة حصل على الوسام الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة السابق، مؤسس زراعة النخاع فى مصر، والدكتورة مؤمنة كامل، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب، والدكتور رضوان صدقى فرج، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور يحيى أحمد بهى، الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور محمد شريف عمر عبدالرحمن، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومى للأورام، والدكتور محمد عبدالعزيز زاهر، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، واسم الراحل الدكتور حامد محمود أرناؤوط، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب.

وحصل على الوسام من المركز القومى للبحوث الدكتورة سميحة محمود جاويش، والدكتورة فاطمة عبدالحميد الجوهرى، والدكتور بدوى عبدالرحيم أبوعوض، والدكتور أحمد نعيم عبداللطيف البنداق، والدكتور محمد الحسينى عبدالسلام حسن.

وفى جامعة عين شمس فاز 5 من الأساتذة وهم: الدكتور صلاح عبدالغنى أبوالعينين، والدكتور محمد صبرى أحمد عبدالمطلب، والدكتور محمد حسن طلعت، والدكتور عبدالهادى حسين حسنى، أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة، والدكتور عبدالغنى محمد عبدالغنى الجندى، الأستاذ بكلية الزراعة.

وفى جامعة الأزهر حصل على الوسام الدكتور عبدالشافى فهمى خليل، الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور حسين محمد عباس، الأستاذ بكلية الهندسة، وحصل على الأوسمة كل من: الدكتور جلال الجميعى، الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم مصطفى إبراهيم، أستاذ أمراض الكبد، والدكتور محمود الباز يونس، الأستاذ بكلية العلوم جامعة المنصورة، والدكتور محمود إمام نصر، الأستاذ بجامعة السادات.