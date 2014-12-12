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نوم الأطفال الصغار مع آبائهم يزيد من إصابتهم بالربو

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نوم الأطفال الصغار مع آبائهم يزيد من إصابتهم بالربو نوم الأطفال الصغار مع آبائهم يزيد من إصابتهم بالربو

 

طفل رضيع

حذر باحثون هولنديون من تعرض الأطفال الصغار الذين يشاركون أباءهم النوم في نفس السرير لخطر الإصابة بالربو في وقت لاحق من طفولتهم.
> وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البحث الجديد يشير إلى أن النوم مع الوالدين في نفس السرير قد يؤدي لزيادة خطر الإصابة بالربو في مرحلة لاحقة من الطفولة رغم أنه من غير الواضح كيف تسبب هذه العادة هذا المرض التنفسي.

وكانت تحذيرات قد صدرت في وقت سابق من الشهر الجاري حول مخاطر نوم الرضع مع الوالدين لأنه يؤدي لزيادة حالات متلازمة موت الرضع المفاجيء.
> وركز الباحثون الهولنديون في تلك الدراسة على 6 آلاف و160 اما واطفالهن في روتردام وجمعوا معلومات عنهم عبر استبيانات عن ظهور اعراض الصفير عند التنفس او الربو سنويا من سن عام الى ستة اعوام كما قيم الباحثون ايضا عادات النوم لهؤلاء الاطفال من عمر شهرين الى عامين.

ووجد الباحثون أن الاطفال الذين شاركوا احد والديهم او كليهما نفس السرير في مرحلة مبكرة من حياتهم ارتفع لديهم خطر الصفير في التنفس خلال اول ست سنوات في اعمارهم او خطر الاصابة بالربو في نفس المرحلة العمرية.

غير أن مشاركة السرير مع الوالدين في عمر عامين ارتبط بزيادة فرص المعاناة من صفير في التنفس في وقت لاحق – اعتبارا من بلوغ الاطفال سن عامين الى ستة اعوام – وبارتفاع فرص اصابة الطفل بالربو عند سن السادسة.

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