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مسؤول إثيوبي: سد النهضة لن يؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه النيل

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مسؤول إثيوبي: سد النهضة لن يؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه النيل مسؤول إثيوبي: سد النهضة لن يؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه النيل

كتب : أمنية نجيب منذ 16 دقيقة

أكد مسؤول بالحكومة الإثيوبية أن سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاؤه على نهر النيل لن يؤثر بشكل كبير على حصتي والسودان من مياه النهر.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هناك لجنة دولية تضمنت خبراء مصريين وسودانيين توصلت لنفس النتيجة عن عدم تأثير السد كثيرا على مياه مصر أو السودان.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته ما قاله إن التقرير الختامي لأعمال لجنة الخبراء العالميين لسد النهضة الإثيوبي أكد هذه النتيجة، كما أوضح أن بناء السد يوافق المعايير الدولية.

واعتبر المسؤول أن عملية تحويل مجرى النهر عملية روتينية شبيهة بعمليات تحويل مجرى النهر التي تمت في سد "مروى" السوداني أثناء فترة الإنشاءات وشبيهة أيضا، بما تم في سد "ستيت وأعالي عطبرة" الشهر الماضي، ولا تأثير لها على سريان النهر.

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