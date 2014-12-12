وزير الإسكان لـ«مستثمري 6 أكتوبر»: لا وقت للخوف من أي تهديدات كل ما تريدونه بالقانون

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المستثمرين المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال لقائه بهم بجمعية مستثمري 6 أكتوبر.

وقال الوزير، عقب استعراض أعضاء جمعية مستثمري 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور مجدي عبد المنعم، لمشاكل المستثمرين في المدينة: «لا وقت للخوف من أي تهديدات أو وعيد من أحد، كل ما تريدونه وفقًا للقانون وتسيير العمل الاستثماري، سنوافق عليه فورا، ولكن عليكم أيضا مساعدتنا، والقيام بمشروعات لصالح المدينة».

وأضاف «مدبولي»، بحسب بيان الوزارة، الجمعة: «هناك خطة كاملة في هيئة المجتمعات لتجميل جميع المحاور على مستوى المدن الجديدة، فما المانع من مشاركتنا بقيام كل مجموعة من المستثمرين بتطوير هذه المحاور وتجميلها».

ووافق الوزير على إعادة التعامل على قطعة الأرض التي تم تخصيصها للجمعية منذ عدة سنوات، بمساحة 1500 فدان، لتنفيذ مشروع سكني للعاملين في المصانع المختلفة، على أن يتم إدراجها ضمن مجلس إدارة هيئة المجتمعات المقبل، شريطة أن يتم توزيع الوحدات على العاملين فقط بهذه المصانع وفقًا لشروط الإسكان الاجتماعي، وعدم الاتجار بها.

وطلب الوزير من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية دراسة آلية تخصيص قطع أراض في المدن الجديدة التي بها مدن صناعية لصالح عمال هذه المصانع توفيرًا للوقت والجهد.

وأبدى«مدبولى» استعداد الهيئة، لإعادة تشغيل قطار الواحات لصالح العاملين، والذي تم تشغيله 2008، ولكنه توقف لعدم جدية أصحاب المصانع بتوفير أتوبيسات لنقل العاملين من المحطات، خاصة بعدما أكد أعضاء الجمعية أن 40% من العاملين، نقطة تجمعهم الرئيسية، ميدان الجيزة ورمسيس، وهما محطتا القطار الرئيسيتان، وأنهم على استعداد لدراسة الأمر، حيث أن تشغيل القطار من شأنه تشغيل 3 آلاف أتوبيس تقوم بنقل العمال.

وأوضح أعضاء جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر أن استثمارات المدينة بلغت 100 مليار جنيه، ويعمل بها 250 ألف عامل، مبدين رغبتهم الشديدة في دفع عجلة الاستثمار في المدينة والمشاركة مع الهيئة في أي مشروعات جديدة، فضلا عن تفعيل مجلس الأمناء لصالح عودة المدينة لرونقها وهدوئها.