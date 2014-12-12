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مقتل جندي وإصابة 4 آخرين جراء اشتباكات بنغازي

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لقى أحد منتسبي كتيبة «شهداء الزاوية» التابعة للجيش الليبي مصرعه وأصيب 4 آخرون جراء الاشتباكات مع قوات «مجلس شورى ثوار بنغازي».

وقالت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، الجمعة، إن المستشفى استقبل الجندي وليد على عبدالله، أحد منتسبي كتيبة «شهداء الزاوية»، «صاعقة21»، مصابا بجروح خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة العناية الفائقة بعد ساعة من وصوله إثر إصابته بمعارك بنغازي،مشيرة إلى أنه تم وضع الجثة بثلاجة المستشفى.

وأضافت المسئولة أن أربعة جرحى آخرين وصلوا للمستشفى جراء معارك محوري الصابري، سوق الحوت، والليثي، لافتة إلى أن حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

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