وزير البحث العلمي يستقبل علماء مؤتمر «محاور شبكات التنمية»

استقبل الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمى، مساء الخميس، وفد من العلماء المشاركين في فعاليات مؤتمر (محاور شبكات التنمية)، الذي تستضيفه وزارة الشباب والرياضة المصرية تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وذلك بهدف استعراض مقترحات ورؤى الخبراء العلمية في كيفية استقدام التكنولوجيا المتطورة وتوطينها بمصر، إلى جانب بحث مزيد من سبل التعاون والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة وما قدمه هؤلاء العلماء من اختراعات في مختلف التخصصات، وتطوير استخدام التكنولوجيا المتقدمة في المجالات المتعددة.

وأكد الوزير على أهمية استضافة هذه النخبة من الخبراء والمتخصصين على المستوى الدولى، وأهمية المشروعات المقترح تنفيذها بمصر باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مضيفا أن وزارة البحث العلمى تسعى إلى تحقيق مزيد من الاستفادة من تلك الخبرات العلمية عن طريق تكوين فريق من الباحثين المصريين المرشحين من قبل الوزارة للإشتراك في ورش عمل في المجالات التنموية المتعددة، ونقل التجارب الرائدة التي قدمها هؤلاء العلماء وكيفية تطبيقها في مصر لتحقيق التنمية والتطوير في مجالاتها الحيوية وفى مقدمتها الطاقة والصحة والتعليم والبيئة، وذلك بالتوازى مع عدد من ورش العمل التي من المقرر تنفيذها في إطار فعاليات المؤتمر بمشاركة عدد من شباب المخترعين المصريين.

كما طالب «حماد» من الوفد المساهمة في وضع تصور علمى يوضح اهم السبل وحلول المشكلات، والاحتياجات، التي يتطلبها تفعيل حركة محاور التنمية المصرية في مختلف المجالات، مشيرا إلى حرص الوزارة على التواصل مع هذه الكوكبة العلمية خلال الفترة القادمة، لاستمرار التعاون وتنفيذ مؤتمرات ولقاءات تثمر عن نتائج فاعلة وبناءة للتطوير والتنمية.

يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولى الأول لمحاور شبكات التنمية ينفذ بالتعاون مع مجموعة الطاقة البديلة والفريق العربى للبحوث والتطوير (رادات)، ومؤسسة مصر المبدعة، خلال الفترة من 10 حتى 15 ديسمبر، لاستقدام التقنيات المتقدمة وتوطينها في مصر من خلال منهج يتناسب مع احتياجات ومتطلبات التنمية في مصر.

كما ينظم خلال المؤتمر معرضا علميا لعدد من المشروعات التي تعتمد بشكل أساسى على توظيف التقنيات المتقدمة.