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وزير الأوقاف في الكويت للمشاركة في مؤتمر «دور المرأة في العمل الخيري» الأحد

  • مصر
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يبدأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، الأحد، بزيارة رسمية للكويت تستمر 4 أيام، للمشاركة في فاعليات المؤتمر العالمي عن دور المرأة في العمل الخيري.

ويرافق «جمعة»، المهندس صلاح الجنيدي، أمين عام اتحاد الأوقاف العربية، ورئيس هيئة الأوقاف.

ومن المقرر، أن يشارك الوزير خلال زيارته للكويت في فاعليات المؤتمر العالمي عن دور المرأة في العمل الخيري، والذى يبدأ أعماله، الإثنين المقبل، ويشارك فيه السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وأساتذة بجامعة الأزهر، إضافة إلى وزراء الأوقاف والأديان والشؤون الإسلامية في عدة دول إسلامية وعربية، لبحث دور مؤسسات العمل الخيري التطوعي ومشاركة المرأة فيها وتفعل دور الوقف في دعم أنشطتها.

كما يلقى «جمعة» خلال المؤتمر محاضرة حول دور المرأة في المجتمع وتنمية الوقف والعمل الخيري، ويستعرض تجربة في هذا الصدد ، ومشروعات هيئة الأوقاف التنموية والخيرية.

وأوضح الوزير، أن زيارته للكويت تأتي في إطار علاقات التعاون القوية بين مصر والكويت على مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية، والتي تحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مثمنًا مواقف الكويت الداعمة لمصر، ومبينًا أنه سيجرى محادثات مع المسؤولين الكويتيين لتنمية تلك العلاقات خاصة في المجالات الدينية، إضافة للقاءاته مع المشاركين بالمؤتمر لاستعراض العلاقات المشتركة.

كما يعقد «جمعة»، ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، عدة اجتماعات مع أعضاء أمانة الاتحاد بالمؤتمر، لتفعيل دور الاتحاد في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية، والاستفادة من الوقف الخيري العربي، ومتابعة بعض القضايا الإدارية الخاصة بالاتحاد والذي تحتضن القاهرة مقر أمانته العامة.

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