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تظاهر 83 مريضًا للمطالبة بـ«سوفالدي» في المنيا.. والمحافظ يتدخل

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تظاهر، مساء الخميس، 83 مريضا من منتفعي التأمين الصحي، من أبناء محافظة بني سويف، أمام فرع التأمين الصحي بالمنيا احتجاجا على عدم صرف عقار السوفالدي، من مركز علاج الكبد بمستشفي جراحا الواحد بسمالوط. مؤكدين قيامهم بانهاء الاجراءات المطلوبة، دون صرف العقار.

وأكد الدكتور أحمد محمد، أحد المرضي أنهم حضروا لصرف العقار من مركز الكبد بمستشفي جراحات اليوم الواحد في سمالوط، فطالبنا المسؤلين بالتوجة إلى فرع التأمين الصحي بمدينة المنيا للصرف، لكننا فوجئنا بعدم الصرف بحجة تأخر مندوب الصرف، وقد تدخل المحافظ في نهاية اليوم لحل الأزمة.

من جانبه، تدخل المحافظ اللواء صلاح زيادة، بإجراء اتصالات تليفونية بالمسؤولين، للتمكن من وصول مندوب الهيئة، وتسليم الدواء للمرضى، كما طالب المحافظ بفتح الاستراحة للمرضى وتهيئه الأجواء المناسبه لهم لحين الانتهاء من صرف العقار.

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