وزير الخارجية الجزائري يرفض تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون بلاده

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، إن بلاده ترفض أي تدخل في شانها الداخلي من أي دولة أو منظمة دولية، ردا على تصريحات لمسؤولين أوروبيين أبدوا فيها قلقا من الوضع السياسي في البلاد، بسبب مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام الدورة الثانية للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا، التي احتضنتها محافظة وهران (450 كلم غرب الجزائر العاصمة).

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية: «مع البنية التقنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوجد إدارة جديدة ورئيس جديد وممثلة جديدة للسياسة الخارجية والذين نجري معهم مشاورات واتصالات جيدة غير أنه يوجد أيضا أوروقراطيون يتصرفون كأوتوقراطيين حقيقيين» يقصد يتصرفون بصفة مستقلة.

وأضاف: «لا نقبل تدخل الدول في الشؤون الجزائرية ولا المنظمات الدولية».

وجاء رد لعمامرة على تصريحات لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أكدوا الأسبوع الماضي لبعثة صحفية جزائرية ببروكسل البلجيكية أن «الوضعية السياسية في الجزائر صعبة لأن إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة شكل بالنسبة إلينا انتقالا ديمقراطيا غير مكتمل، لذلك يجب على الجزائر أن تقوم بمجهودات لتغيير طبقتها السياسية وإيجاد طريق نظيف للديمقراطية».

وتابع أن «الجزائر تربطها علاقات ممتازة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذا اتصالات نوعية والجزائر تعد شريكا كبيرا للإتحاد الأوروبي الذي لديه مصالح كبيرة معها».