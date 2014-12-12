جامعة بنها: 21 دورة تدريبية لشباب الباحثين والإداريين لرفع كفاءتهم

نفذ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، 21 دورة تدريبية خلال شهر نوفمبر، بالإضافة إلى دورات لرفع الجهاز الإداري بالجامعة في مجال الجوانب المالية والقانونية والأمان المعملي.

وقال الدكتور على شمس الدين، إن الجامعة تسعى لرفع كفاءة الباحثين بالجامعة، نظرا لأهميته ومردوده على البحث العلمي.

من جانبه، أكد الدكتور جمال أبوالوفا، مدير المركز تنفيذ 3 دورات في مجال إدارة المواقع الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى دورة في مجال التعليم الذاتي والمراجعة الخارجية وأيضاً في سلوكيات وآداب المهنة مشيرا إلى تنفيذ 3 دورات للباحثين من الخارج في مجال أخلاقيات البحث العلمي في القطاع الإنساني والطبي والتربوي و3 دورات أخرى في مجال البحث العلمي لنفس القطاعات.