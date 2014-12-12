الجيش الأردني: لم نرد أي جريح سوري إلى بلاده‎

قال المتحدث باسم الجيش الأردني، العقيد ممدوح العامري، إن قوات حرس الحدود لم تقم بإعادة جريح من اللاجئين السوريين إلى بلاده، مشيرا إلى أن نقاط عبور اللاجئين على الحدود استقبلت 44 مصابا وجريحا خلال الأسبوعين الماضيين.

تأتي تصريحات العامري ردا على تقارير صحفية قالت مؤخرا بأن الأردن أعاد قسرا مصابين من اللاجئين السوريين.

وقال «العامري»، وفقا لبيان نشر على الموقع الالكتروني للجيش، «القوات المسلحة مستمرة بالقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي، في استقبال اللاجئين، عبر نقاط العبور المنتشرة وعددها 45 نقطة عبور، على طول الشريط الحدودي مع سوريا، والممتد حوالي 378 كم».