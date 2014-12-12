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ما هي حقيقة استعانة نور الشريف بكرسيّ متحرك؟

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ما هي حقيقة استعانة نور الشريف بكرسيّ متحرك؟ ما هي حقيقة استعانة نور الشريف بكرسيّ متحرك؟

الخميس 11-12-2014 21:54

حالة من الحزن الشديد سادت روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، من معجبي الفنان نور الشريف، بعد تداول أخبار تفيد باضطرار الفنان إلى الاستعانة بكرسي متحرك ليتمكّن من التنقّل من مكان إلى آخر!
 

ولكن ما كذّب هذه الأخبار، صور نور الشريف خلال تواجده في افتتاح "مهرجان دبي السينمائي"، حيث كُرّم بجائزة الانجاز عن مجمل أعماله الفنيّة ، إذ بدا الفنان في الصور واقفاً بشكل طبيعي على قدميه.
 

وكان الفنان نور الشريف قد ظهر في آخر لقاء تلفزيوني له، منذ حوالي شهرين، بعد ما انتشرت أقاويل تؤكّد إصابته بمرض خطير، وأخرى تقول إنّه متكتّم عن الافصاح عن حقيقة مرضه... ولكنه خلال اللقاء، أكد أنّه يعاني من تجمّع مياه حول الرئة خضع على إثره لعمليّة جراحيّة ، موضحاً أنّه تعافى بعد هذه الجراحة.
 

ولكن ظهور نور الشريف بعد هذا اللقاء في كواليس فيلمه "بتوقيت القاهرة"، الذي انتهى من تصويره مؤخراً مع الفنانة ميرفت أمين وسمير صبري، في حالة هذيان شديدة، أعاد الحديث عن حقيقة مرضه.

 

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