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اللوز أفضل وجبة غذائية يوميا لاحتوائه على دهون منخفضة ونسبة عالية من المغذيات

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اللوز أفضل وجبة غذائية يوميا لاحتوائه على دهون منخفضة ونسبة عالية من المغذيات اللوز أفضل وجبة غذائية يوميا لاحتوائه على دهون منخفضة ونسبة عالية من المغذيات

كتب : روان مسعد الأحد 02-06-2013 20:16

يعتبر اللوز غذاء صحي، يمكن أكله دون خوف من السمنة أو مشاكل صحية، فهو يحتوي على الكثير من غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة المتعددة، التي تؤدي إلى الشبع ولا تحدث السمنة، كما أنه منخفض في السعرات الحرارية ولا يحتوي على كوليسترول. مما يجعل منه طعاما ممتازا بين الوجبات أو لمن يتبعون نظام غذائي من أجل تخفيف الوزن.

ويعتبر اللوز أيضا، مصدر ممتاز للبروتين، ويساعد على إمداد الجسم بالسعرات الحرارة الضرورية له خلال اليوم، كما أنه مصدر جيد من البوتاسيوم والماغنسيوم وهو مصدر ممتاز لفيتامين E وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والفسفور والحديد وكذلك فيتامين "ب". كما أن 30 جرام فقط من اللوز يحتوي على نفس كمية المواد المضادة للأكسدة الموجودة في وجبة كاملة من القرنبيط.

وما يحتويه اللوز على دهون غير مشبعة تجعل منه غذاء ممتاز لصحة القلب والأوعية الدموية كما أنه يخفض من حدوث الجلطات، و25 قطعة فقط من اللوز تحتوي على الكالسيوم الموجود في ¼ كوب حليب.

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