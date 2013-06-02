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هولندا تدعو أعضاء أمانة مشروع "محور قناة السويس" لزيارة أكبر ميناء أوروبي

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هولندا تدعو أعضاء أمانة مشروع "محور قناة السويس" لزيارة أكبر ميناء أوروبي هولندا تدعو أعضاء أمانة مشروع "محور قناة السويس" لزيارة أكبر ميناء أوروبي
عبدالغفار: حجم النقل البحري عبر ميناء روتردام 370 مليون طن بضائع سنويا

كتب : محمود الجمل منذ 8 دقائق

تلقت الأمانة التنفيذية لمشروع تنمية محور قناة السويس دعوة من السفارة الهولندية بالقاهرة لزيارة مدينة "روتردام" فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

وقال وليد عبدالغفار رئيس الأمانة التنفيذية للمشروع، إن للزيارة أهمية للجانب المصرى فى الاستفادة من التجربة الهولندية فى مشروع ممائل حيث يعتبر ميناء روتردام الميناء الرئيسى في أوروبا ويصل إجمالى حجم النقل البحرى خلاله 370 مليون طن من البضائع سنويا، ويعد من أهم المحاور العالمية لشحن البضائع.

وأضاف عبدالغفار أن رجال الأعمال الهولنديين أولوا اهتماما كبيرا لهذه الزيارة لدراسة وبحث إمكانية الفرص الاستثمارية المتاحة لهم فى مشروعات محور تنمية قناة السويس، وأشار إلى أن الأمانة التنفيذية مازالت تتلقى العروض الفنية للتصميمات الفنية للمشروعات بمحور تنمية قناة السويس من المكاتب الاستشارية الفنية المصرية والعالمية على أن يغلق باب تلقى العروض فى 15 يونيو الجارى ويتم اختيار أفضل العروض خلال يوليو المقبل.

وأوضح عبدالغفار أن المشروع سوف يستوعب أكثر من 2 مليون عامل مشيرا إلى أن معظم أركان المشروع قائمة والتى من بينها ميناء شرق بورسعيد وميناء الأدبية ووادى التكنولوجيا والمنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس.

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