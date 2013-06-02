سفير الهند يطالب حامد بحل مشكلات مستثمري بلاده في مصر

كتب : احمد مصطفى منذ 5 دقائق

دعا نافديب سورى سفير الهند فى القاهرة، وزير الاستثمار يحى حامد، إلى حل أزمة مشروع شركة "سانمار" الهندية، الذى يعد أكبر الاستثمارات الهندية فى مصر، وتصل قيمة استثماراته إلى 1.3 مليار دولار، حيث تواجه الشركة رفضا من هيئة قناة السويس لإقامة محطة بحرية لتفريغ السفن المحملة بمادة الإيثيلين المستوردة فى ميناء بورسعيد، حسب بيان صادر من السفارة الهندية.

كما استعرض حامد، خلال اجتماع مشترك مع السفير الهندى، المشكلة التى تواجه شركة "الإسكندرية للكربون"، باستثمارات هندية، بسبب تخفيض كمية الغازالمتدفق للشركة عن الكميات المتفق عليها مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، ما أدى إلى تراجع إنتاج الشركة.

وطالب سفير الهند بتسهيل الإجراءات التى تعترض العمالة الهندية فى مصر، ومنها إجراءات الحصول على التأشيرات وتراخيص العمل.