غدا.. الحكم على "دومة" في قضية إهانة الرئيس

كتب : هيثم البرعي منذ 2 دقيقة

تصدر، غدا، محكمة جنح طنطا المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد فوزي، حكمها على الناشط السياسي أحمد دومة في القضية رقم 8207 جنح أول طنطا، والمتهم فيها بسب وإهانة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.

ومن المتوقع أن تشهد مقر محكمة القاهرة الجديدة إجراءات أمنية مشددة تحسبا لأي طارئ، وذلك في ضوء الدعوات التي أطلقتها بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي لتنظيم وقفة أمام مقر المحكمة للتضامن مع الناشط.

كانت نيابة استئناف طنطا أمرت بحبس دومة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إهانة رئيس الجمهورية من خلال حلقة في برنامج وائل الإبراشي علي قناة دريم، وصف فيها دومة مرسي بأنه مجرم وهارب من السجون.

وأمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بإحالته لمحكمة الجنح، والتي عقدت أولى جلساتها في طنطا، وتم نقلها إلى محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس لدواع أمنية.