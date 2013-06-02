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الغنيمى: يناقش أحدث طرق استخدام أدوية الحقن بمؤتمر بلندن

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الغنيمى: يناقش أحدث طرق استخدام أدوية الحقن بمؤتمر بلندن الغنيمى: يناقش أحدث طرق استخدام أدوية الحقن بمؤتمر بلندن

صرح الدكتور أحمد طلعت الغنيمى أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، بأنه شارك فى مؤتمر لدراسة أحدث طرق الأدوية لعلاج السكتة فى المخ، والذى عقد فى الفترة 27:31 من مايو فى لندن.

قال الغنيمى إن المؤتمر تناول أحدث الدراسات والأبحاث الطبية وأنواع الأدوية وهى النوع الجديد فى استخدامات الجلطات وأذابتها فى خلال الساعات الأولى وتقدر 6 ساعات، وتعرف بأدوية الحقن، وتستخدم فى ، قائلاً عملية الحقن تساعد على استقرار الحالة الصحية للمريض وتلاشى الشلل، وذلك فى الوقت المحدد لذلك، وعامل الزمن والوقت فى سرعة نقل المريض لتلقى العلاج يخفف من تدهور حالة المريض، وإصابته بالشلل الكامل إذا تأخر عن الساعات الأولى لتلقى علاج إذابة الجلطات وكل هذا يحتاج إلى مستشفيات مجهزة للتعامل مع أمراض المخ والأعصاب الخاصة بالسكتة الدماغية.

ويشير الغنيمى ـ وتضيع فرصة ونسبة الشفاء تقدر بنسبة 36% وعواقبها تسبب جلطة نزيف فى المخ بالكامل وانسداد الشرايين والأوعية الدموية داخل المخ، ومع حدوث النزف داخل المخ حالته تتدهور وتكون أخطر من الجلطة ويعرف هذا بالنزف سريع التطور ومن أجل تجنب كل هذا يجب الإسراع فى تناول الأدوية الخاصة لذلك من أجل تجنب حدوث الجلطات.
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