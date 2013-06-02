القنصل المصري في أسطنبول: استقرار حالة المواطن المصاب.. والقنصلية ترتب عودته هذا الأسبوع

وفاء الحديدي: اتصلت بزوجة المواطن المصاب بالمستشفى وأفادت بأن حالته مستقرة

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

أكدت السفيرة وفاء الحديدي، القنصل المصري العام بأسطنبول، أن حالة المواطن المصري، الذي أصيب بالأمس جراء انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع أمامه مباشرة أثناء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين الأتراك، مستقرة، وأن القنصلية تقوم بترتيب عودته هذا الأسبوع.

وأوضحت السفيرة وفاء، في تصريح لها، أنها قامت بالاتصال، اليوم، بزوجة المواطن المصاب بالمستشفى، حيث أفادت بأن حالته مستقرة، وأنه لا زال يقيم بغرفة العناية المركزة اليوم، وسينقل غداً إلى غرفة عادية، وطلبت مساعدتها في تسهيل إجراءات سفره وتغيير الموعد ليكون خلال الأسبوع الحالي إذا سمحت حالته الصحية بذلك، حيث قامت القنصلية المصرية بالاتصال بمكتب شركة مصر للطيران في أسطنبول، وتم الاتفاق على تعديل موعد سفر المواطن المصري المصاب فور سماح حالته بعودته للقاهرة، وتوفير كل السبل الراحة اللازمة له أثناء السفر.

وقالت القنصل المصري في أسطنبول، إن أحمد بسيوني، نائب القنصل المصري، قام بالذهاب إلى المستشفى الألماني، التي تقع في قلب الأحداث، وتحدث مع المواطن المصري المصاب، والذي أفاد بأن حالته مستقرة.

وأشارت الحديدي إلى أن الأمور هدأت نسبياً في مدينة أسطنبول منذ مساء أمس، كما أن القنصلية لم تتلق اليوم أي شكاوى أو اتصالات من المواطنيين المصريين.

وأضافت الحديدي، أنه تم الاتصال بغرفة العمليات بمكتب الوالي للاستفسار عما إذا كان هناك مزيد من الإصابات لمواطنين مصريين، وبعد البحث أفادونا بعدم وجود مصابين مصريين آخرين فيما عدا المواطن المصري المتواجد حاليا في المستشفى الألماني.