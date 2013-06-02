وقفة احتجاجية لطلاب الدبلومات الفنية أمام "التعليم" اعتراضا على نظام التنسيق

رئيس قطاع التعليم الفني: لا شأن لوزارة التربية والتعليم بمشكلة تنسيق الدبلومات

كتب : توفيق شعبان منذ 21 دقيقة

نظم العشرات من طلاب الدبلومات الفنية "النظام التبادلي"، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم عصر اليوم، احتجاجا على نظام التنسيق الخاص بطلاب النظام التبادلي وحرمان أوائل الطلبة من حقهم في الالتحاق بكليات الهندسة كغيرهم من طلاب الدبلومات الفنية، ومساواتهم بالحاصلين على 50% فقط وعدم تمكينهم من الالتحاق إلا بالمعاهد الفنية وإحباطهم بعد محاولتهم الحصول على أعلى الدرجات للتمكن من الالتحاق بكليات الهندسة.

وقال الطالب محمد محمود محمد رئيس اتحاد طلاب إدارة السلام وعضو اتحاد عام طلاب مصر، إن النظام التبادلي تم تطبيقة عليهم حديثاً لتكون الدراسة 3 أيام نظري و3 أيام عملي بالمصانع، مؤكداً أنه نظام فاشل ولن يتم تطبيقة وليس إلا اسم فقط، مضيفا أنه رغم أن من حق الأوائل الالتحاق بكليات الهندسة إلا أنه كلام نظري غير مطبق بالفعل وأن أوائل الدفعات السابقة التحقوا بالمعاهد الفنية مثلهم كمثل باقي الطلاب.

وأكد محمود أنهم تقدموا بطرح تلك المشكلة على وزير التربية والتعليم والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم، والدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني ولم يتم البت في مشكلتهم رغم أنهم وعدوا كثيرا ببحثها وحلها في أقرب وقت.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني، أن تلك المشكلة ليست متعلقة بوزارة التربية والتعليم وإنما متعلقة بوزارة التعليم العالي لأنها بشأن النسبة المخصصة لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بكليات الهندسة والتي لا تتعدى نسبة الـ5% لجميع طلاب التعليم الفني والتي ليس لوزارة التربية والتعليم صلاحية في تعديلها لذلك من الممكن أن يكون أوائل الطلاب ليسوا حاصلين على المجموع المطلوب للالتحاق بكليات الهندسة ولا يتمكنون من الالتحاق بها، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب يكون لديهم فرصة أخرى في الالتحاق بها من خلال اجتياز امتحان معادلة والنجاح فيه.