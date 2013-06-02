أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

وقفة احتجاجية لطلاب الدبلومات الفنية أمام "التعليم" اعتراضا على نظام التنسيق

Google+ Print
وقفة احتجاجية لطلاب الدبلومات الفنية أمام "التعليم" اعتراضا على نظام التنسيق وقفة احتجاجية لطلاب الدبلومات الفنية أمام "التعليم" اعتراضا على نظام التنسيق
رئيس قطاع التعليم الفني: لا شأن لوزارة التربية والتعليم بمشكلة تنسيق الدبلومات

كتب : توفيق شعبان منذ 21 دقيقة

نظم العشرات من طلاب الدبلومات الفنية "النظام التبادلي"، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم عصر اليوم، احتجاجا على نظام التنسيق الخاص بطلاب النظام التبادلي وحرمان أوائل الطلبة من حقهم في الالتحاق بكليات الهندسة كغيرهم من طلاب الدبلومات الفنية، ومساواتهم بالحاصلين على 50% فقط وعدم تمكينهم من الالتحاق إلا بالمعاهد الفنية وإحباطهم بعد محاولتهم الحصول على أعلى الدرجات للتمكن من الالتحاق بكليات الهندسة.

وقال الطالب محمد محمود محمد رئيس اتحاد طلاب إدارة السلام وعضو اتحاد عام طلاب ، إن النظام التبادلي تم تطبيقة عليهم حديثاً لتكون الدراسة 3 أيام نظري و3 أيام عملي بالمصانع، مؤكداً أنه نظام فاشل ولن يتم تطبيقة وليس إلا اسم فقط، مضيفا أنه رغم أن من حق الأوائل الالتحاق بكليات الهندسة إلا أنه كلام نظري غير مطبق بالفعل وأن أوائل الدفعات السابقة التحقوا بالمعاهد الفنية مثلهم كمثل باقي الطلاب.

وأكد محمود أنهم تقدموا بطرح تلك المشكلة على وزير التربية والتعليم والدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم، والدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني ولم يتم البت في مشكلتهم رغم أنهم وعدوا كثيرا ببحثها وحلها في أقرب وقت.

من جانبه، أكد الدكتور مجدي بخيت رئيس قطاع التعليم الفني، أن تلك المشكلة ليست متعلقة بوزارة التربية والتعليم وإنما متعلقة بوزارة التعليم العالي لأنها بشأن النسبة المخصصة لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بكليات الهندسة والتي لا تتعدى نسبة الـ5% لجميع طلاب التعليم الفني والتي ليس لوزارة التربية والتعليم صلاحية في تعديلها لذلك من الممكن أن يكون أوائل الطلاب ليسوا حاصلين على المجموع المطلوب للالتحاق بكليات الهندسة ولا يتمكنون من الالتحاق بها، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب يكون لديهم فرصة أخرى في الالتحاق بها من خلال اجتياز امتحان معادلة والنجاح فيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر