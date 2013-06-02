"احمي عربيتك من فصل الصيف".. طرق حماية السيارة من أضرار ارتفاع درجات الحرارة

كتب : مروة مدحت وروان مسعد منذ 1 دقيقة

ارتفاع درجات الحرارة لا يؤثر على الإنسان فقط، لكنه يمتد ليؤثر على السيارات، حيث تصاب الكثير منها مع ارتفاع درجات الحرارة بالعديد من الأضرار، منها ما يلحق بالموتور وأخرى بزجاج السيارة، لذلك يجب اتباع الكثير من الإرشادات للمحافظة على السيارة في فصل الصيف.

احمِ سيارتك من فصل الصيف:

1. تظليل السيارة وعزلها بالكامل للحفاظ على جلد السيارة وديكوراتها الداخلية.

2. يفضل أن يتم ركن السيارة في الظل بشكل مستمر، ويوضع عليها غطاء السيارة لحمايتها من الحرارة، ولأن عزل السيارة عن أشعة الشمس يساعد في زيادة أداء المكيف داخل السيارة.

3. تغيير فلاتر مكيف السيارة كل عامين، مع المحافظة على التنظيف المستمر للمكيف ليعمل بكامل طاقته.

4. تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى فيفضل الخروج في الصباح الباكر وتجنب أوقات الظهيرة.

5. تجنب القيادة أثناء الازدحام الشديد حتى لا ترتفع درجة حرارة الموتور.

6. التحقق دائما من مياه "الراديتير" وتزويدها دائما للحفاظ على معدل سخونة موتور السيارة، وإذا كانت السيارة تعمل لأكثر من 4 سنوات يفضل تغيير مياه الراديتر باستمرار.

7. لا يجب أن يتم تزويد مياه "الراديتر" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدي ذلك إلى تلف "وش السلندر".

8. ارتفاع درجة حرارة موتور السيارة هو شيء طبيعي في فصل الصيف، لكن هذا الارتفاع يكون إلى حد المنتصف أو أبعد بقليل.

9. ضرورة تغطية الزجاج الأمامي للسيارة باستخدام "شماسة"، بخاصة عند إيقافها في النهار، ووضع ستائر على الزجاج الخلفي أيضا للحفاظ على السيارة من السخونة.

10. يجب فتح وغلق نوافذ السيارة من حين لآخر لتجنب انخفاض درجة حرارة السيارة، لأن عند تشغيل مكيف السيارة تنخفض درجة الحرارة بالداخل عن الخارج فتضغط على الزجاج مما يؤدى إلى ما يعرف بسرطان الزجاج.

11. التوقف فورا إذا حدث شرخ بالزجاج على جانب الطريق ولا ينبغي الاستمرار في السير حتى لا يسقط الزجاج.

12. عند السفر نهارا في فصل الصيف، يجب التأكد من سلامة إطارات السيارة، وملائمتها لدرجات الحرارة المرتفعة، والتأكد من ضغط الهواء بها، وذلك لأن حوادث انفجار الإطارات يتضاعف أثناء السفر صيفا.

13. من الأفضل أن يتم ملء إطارات السيارة بالنيتروجين، لأنه يحافظ على برودة الإطار الداخلية خلال فصل الصيف، وبالتالي يقلل من احتمالية انفجار الإطار.

14. تجنب السفر نهارا لفترات طويلة خلال فصل الصيف، لأن درجة الحرارة المرتفعة تؤدي إلى الإضرار بالموتور، وتقليل مدة عمره الافتراضي.

15. يفضل أن يتم تغيير جميع أُطر السيارة كل عامين في ظل درجات الحرارة المرتفعة تجنبا لتشققها أو انفجارها.

16. عدم وضع أي عبوات عطور أو قداحات أو زجاجات مضغوطة داخل السيارة أثناء ارتفاع درجة الحرارة حتى لا تنفجر داخلها.

17. في حالة وجود مكيف داخل السيارة، يفضل ألا يتم تشغيله على أعلى درجة من البداية، بل يتم تشغيله على أول درجة ثم نرفع درجة تبريده تدريجيا للحفاظ على العمر الافتراضي له.

18. يجب إجراء فحص سهل وسريع للسيارة لتجهيز السيارة لتحمل درجاتِ الحرارة العاليةِ.

19. إذا توقف المحرك بسبب ارتفاع الحرارة يجب التأكد من الأحزمة وخراطيم المياه البالية أو التي تعاني من التسريب.

20. فحص مستوى زيت السيارة ومراقبة لونه ومدى لزوجته.

21. يفضل استخدام زيت محرك ذو لزوجة عالية، عند ارتفاع درجات الحرارة للحفاظ على المحرك.

22. إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الضغط العصبي الذي يعاني منه السائق، لذلك يجب أن يتم إيجاد أي طريقة للتهوية سواء كانت مكيف أو مروحة.

23. من الضروري في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أن تحتوي كل سيارة على معدات للطوارئ والتي تحتوى على:

• مصباح طوارئ كشاف مع بطاريات إضافية.

• أجهزة إنذار مثل المثلثات العاكسة للضوء.

• مطفئة حريق.

• شنطة الإسعافات الأولية.

• معدات يدوية بسيطة.

نتيجة ارتفاع درجة الحرارة في السيارات التي لا تحتوي على مكيف داخلي، يلجأ السائق إلى التغلب على هذه المشكلة عن طريق وضع مروحة في مقدمة السيارة، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة تركيب مكيف داخلي في السيارة.

لكن تم التغلب على ارتفاع تكلفة المكيفات عن طريق اختراع "مكيف يعمل بـ"usb"، يتم توصيله في فتحة الولاعة داخل السيارة، ويعتبر هذا النوع من المكيفات أوفر كثيرا من تركيب مكيف داخلي في السيارة.

أسعار المكيفات المحمولة:

المكيفات المحمولة غير متوافرة في مصر، لكن يتم طلبها من على عدة مواقع إلكترونية واستيرادها ودفع تكلفتها بالإضافة إلى تكلفة الشحن والجمارك.

1. مكيف " 12 v-150 w" تكلفته 108 جنيه ويستغرق 3 أيام للشحن.

2. مكيف صغير تكلفته تتراوح من "6 جنيه وحتى 60 جنيه" ثم تضاف مصاريف الشحن والجمارك.

3. مكيف 12v موديل "2013" تكلفته تتراوح من 139 جنيه وحتى 209 جنيه.

4. مكيف "12 kw"صغير تكلفته 7 جنيهات، ويضاف إليه مصاريف الشحن والجمارك.