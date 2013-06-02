مصر ترفع عدد المسافرين عبر معبر رفح إلى 1100 يوميا

كتب : محمد عاشور منذ 6 دقائق

أعلن مسؤول المعابر في الحكومة المقالة في قطاع غزة، ماهر أبو صبحة، أن الجانب المصري قرر السماح بالسفر لـ "1100 فلسطيني" يوميا، وأنه بدأ العمل بهذه الآلية منذ مطلع الشهر الجاري.

وشكر أبو صبحة الجانب المصري على هذه اللفتة الطيبة، معربا عن أمله بزيادة أعداد المسافرين إلى 1500 مسافر يوما خلال فترة الصيف، لأن أعداد المسجلين للسفر تتضاعف خلال هذه الفترة.

ونوه أبو صبحة، في تصريح أبرزته وكالة أنباء "فلسطين برس"، اليوم، إلى تخصيص يوم الأربعاء من كل أسبوع للمعتمرين، حيث يُسافر في ذلك اليوم ما يقارب 800 معتمر.

وأوضح أن عملية السفر تتم حاليا بدون معوقات، واليوم يتم العمل على معبر رفح بإدارة حكيمة وتتم عملية مغادرة ووصول المسافرين عبر المعبر بشكل سلس.