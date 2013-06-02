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وكيل الأمن القومي بـ"الشورى": قرار الدستورية مخالف للدستور

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وكيل الأمن القومي بـ"الشورى": قرار الدستورية مخالف للدستور وكيل الأمن القومي بـ"الشورى": قرار الدستورية مخالف للدستور
"عمارة": قد يفهم من الحكم أن هناك توترا بين السلطتين التشريعية والقضائية

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

قال الدكتور سعد الدين عمارة، وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات الخاص بمجلس الشورى، مخالف للمادة 230 من الدستور.

وأضاف عمارة، في تصريحات له، أن "المادة 230 من الدستور تتحدث عن أحكام الفترة الانتقالية، وتقول إن مجلس الشورى بتشكيله الحالي وارث سلطة التشريع كاملة حتى يتم انتخاب مجلس النواب ثم يُحل مجلس الشورى خلال سنة من ذلك، غير أن قرار المحكمة الدستورية يتحدث عن حل مجلس الشورى مع أول جلسة عامة لمجلس النواب".

وتابع عمارة، أن القرار تحدث عن النواب الذين انتخبوا بنظام الفردي، ولم يتحدث عمن تم انتخابهم بنظام القائمة، بينما كان حل مجلس الشعب كاملاً، وهو درجة من التناقض بين الحكمين، مفسراً القرار بأنه "قد يفهم منه أن هناك نوعا من التوتر بين السلطتين التشريعية والقضائية".

وبالنسبة لسد النهضة في إثيوبيا، أكد عمارة ضرورة أن تأخذ القيادة المصرية هذا الموضوع بجدية كاملة، ويجب أن يعلم الجانب الإثيوبي أن لن تفرط أبداً في أي حق من حقوقها في مياه النيل.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، إلى إمكانية التفاوض الدبلوماسي مع إثيوبيا بما لا يؤثر على حقوق مصر وحصتها من مياه نهر النيل، لافتاً إلى أن جميع الخيارات يجب أن تكون مطروحة بما فيها الخيار العسكري، ولكن يجب البدء بالخيار السياسي والقانوني، خاصة وأن مصر لها حقوق تاريخية وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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