"الطيب" يوافق على إنشاء فرع لجامعة الأزهر في بئرالعبد: "سيناء في قلبي"

وفد من قبائل شمال سيناء يزور شيخ الأزهر لعرض مشاكل التعليم الأزهري بالمحافظة

كتب : وائل فايز منذ 9 دقائق

وافق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمركز بئر العبد في شمال سيناء، معبرًا عن تقديره لسيناء وأهلها، قائلا: سيناء في قلبي، ونقدّر مدى المعاناة التي مرت بها طوال السنوات السابقة، كما نأمل أن تتسارع خطوات التنمية المستهدفة بها.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من شيوخ قبائل شمال سيناء برئاسة الشيخ سعيد صباح، وضم الوفد النائب عطية أبوقردود، والشيخ سليمان البر، والأستاذ الدكتورعبد الرحيم أعمير.

حيث طلب الوفد من الطيب ضرورة التدخل لإصلاح العلاقات بين القبائل السيناوية؛ ذاكرين له أن معظم القبائل في شمال سيناء لا يوجد بينهم تواصل لوجود بعض الشائعات الموروثة، وضرورة اهتمام كل مؤسسات الدولة بسيناء وإخراجها من حيز التهميش الذي تعاني منه على مدار تاريخها. وأشاد أعضاء الوفد بجهود شيخ الأزهرعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وقالوا له "عندما نراك يتجدد فينا الأمل والمحبة".

وعرض الوفد عدد من المشاكل التي تعوق سير التعليم الأزهري بشمال سيناء، منها مشكلة معهد القراءات ببئر العبد؛ حيث لا يوجد به مدرسين مع وجود حفظة للقرآن من خريجي المعهد لا يعملون.